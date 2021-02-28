娛樂圈少見的現象！金所炫的IG帳號竟然關注了6000多人

隨著韓劇《月升之江》的開播，女主角金所炫再次成為焦點。

作為三大童星出身的金所炫，一直被來是好好長大的代表，不僅從小到大都保持著高水準的顏值，演技也不斷提高，年紀雖然不大，卻已經主演了多部電視劇了。 最近她的IG就引發了不少人的關注。

眾所周知，明星們幾乎都有個人IG，但仔細翻看他們的IG主頁，你會發現一個共同點，那就是他們的關注欄裡的數字幾乎都是零，也就是說明他們並未關注其他人。 但金所炫就不同了，關注人數多達6670人，這似乎比普通的IG用戶關注的人數還要多，何況她還是一位IG粉絲多達1000多萬的明星呢。



▲IG@wow_kimsohyun 截圖

金所炫到底為何會關注這麼多的人？ 廣大粉絲們開始搜尋答案，終於在她的一篇就採訪中尋到了真相。 2017年，金所炫在採訪中提到她想要和所有關注她帳號的粉絲們互關，有一天晚上甚至連夜關注，因操作頻繁一度導致網站誤認為帳號有問題，而直接封了金所炫的帳號。 關於這一點，她的粉絲們就可以作證。 根據粉絲們透露，早期金所炫剛開通IG時，她確實和粉絲們都互關了。

此外，《月升之江》改編自韓國古典小說《平岡公主與溫達將軍》，電視劇依舊延續著韓劇古裝劇宮鬥風格，並且賦予女主角更多的俠客色彩。

「封圖：IG@wow_kimsohyun」

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