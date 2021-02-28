娱乐圈少见的现象！金所炫的IG帐号竟然关注了6000多人

随著韩剧《月升之江》的开播，女主角金所炫再次成为焦点。

作为三大童星出身的金所炫，一直被来是好好长大的代表，不仅从小到大都保持著高水准的颜值，演技也不断提高，年纪虽然不大，却已经主演了多部电视剧了。 最近她的IG就引发了不少人的关注。

众所周知，明星们几乎都有个人IG，但仔细翻看他们的IG主页，你会发现一个共同点，那就是他们的关注栏里的数字几乎都是零，也就是说明他们并未关注其他人。 但金所炫就不同了，关注人数多达6670人，这似乎比普通的IG用户关注的人数还要多，何况她还是一位IG粉丝多达1000多万的明星呢。



▲IG@wow_kimsohyun 截图

金所炫到底为何会关注这么多的人？ 广大粉丝们开始搜寻答案，终於在她的一篇就采访中寻到了真相。 2017年，金所炫在采访中提到她想要和所有关注她帐号的粉丝们互关，有一天晚上甚至连夜关注，因操作频繁一度导致网站误认为帐号有问题，而直接封了金所炫的帐号。 关於这一点，她的粉丝们就可以作证。 根据粉丝们透露，早期金所炫刚开通IG时，她确实和粉丝们都互关了。

此外，《月升之江》改编自韩国古典小说《平冈公主与温达将军》，电视剧依旧延续著韩剧古装剧宫斗风格，并且赋予女主角更多的侠客色彩。

「封图：IG@wow_kimsohyun」

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