改版後依舊收視爆紅！綜藝《尹STAY》火熱的四大看點，還未播畢就在敲碗下一季！

不只能夠體驗古老的韓屋，還有美食可以享用，真的超級幸福的～

原本正在籌備中的《尹食堂3》，因為疫情的關係而延後，後來直接改成韓屋民宿的模式，由原班人馬尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊加上行李員崔宇植，推出新的綜藝《尹STAY》，從未開播到現在熱播中都屢屢造成話題，究竟它擁有什麼樣的魅力呢！

1、體驗全新的魅力

《尹STAY》主要的客人都是邀請到韓國未滿一年的外國人，一起來體驗最傳統的韓屋生活，也希望可以藉由節目的安排，讓他們什麼地方都無法去玩的心情，獲得一點安慰，留下美好的回憶～

2、感受韓屋的美麗

製作組特地選擇位於全羅南道求禮郡山邊的韓屋，開設韓屋民宿，除了能讓客人身心上都感到放鬆外，更是有著充滿百年歷史及韻味的魅力韓屋，雖然不是那麼的便利，卻最能體驗統的韓國文化～

3、精緻美味的餐點

在食物市更加升級的《尹STAY》，不只在住宿方面擁有各種巧思，連提供的餐點都充滿社長的心意，在主廚鄭有美與朴敘俊的精心料理下，都讓客人們感受到最道地的韓國味！

4、成員之間的好默契

除了原本的尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊以外，這季還加入了最萬能的實習生崔宇植，從視覺上就非常完美，而成員之間互相的好默契，更是為節目增添不少笑點跟魅力！

(圖片＆封圖來源：tvN)

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