[人物介紹]《黑道律師文森佐》原來是喜劇！破舊的房屋內居住各路高手，你也想起這部周星馳電影了嗎？

上周才剛開播的《黑道律師文森佐》，一開始從義大利登場的宋仲基盡顯帥氣，看到他與當地黑手黨的火拚，加上片名都給人一種動作槍戰的復仇感，不過當宋仲基一踏上韓國土地，立即遭到黑手黨迷昏洗劫一空，才發現原來這部電視劇是十足的喜劇！



照片:tvN

當宋仲基來到外型非常老舊的黃金廣場，在義大利享受習慣的他實在難以接受，而這棟搶手的破舊大廈裡有各形各色的住戶，令人不禁想起早期的周星馳電影作品「功夫」。



照片: tvN drama頻道預告截圖

在這棟黃金廣場中，有著自稱武術高手的當鋪老闆（楊慶元飾）、乾洗店老闆、鋼琴學院美女院長、小吃店一對母子、沒去過義大利的冒牌義大利餐廳廚師、鑽研喪屍表演的舞蹈學院院長、虔誠向佛的2位蘭若寺住持大師，最後還有劉在明的律師事務所以及他的事務官，他也為黃金廣場的居民抵擋想要以不當手段拆除這裡的財團組織。





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在周星馳的電影「功夫」中也有相似的情景，破舊的建築中住著許多安分守己的住戶，有裁縫店老闆、苦力、早餐店老闆、理髮店醬爆、暴牙珍等等許多外型相當有特色的居民，就連洗頭洗澡洗到一半沒水了的橋段也在《黑道律師文森佐》重現了。而這些看起來純樸又普通的居民們，當遇上了惡勢力的攻擊，也突然展現出自己的隱藏實力，原來高手在民間。



宋仲基所飾演的文森佐入住606號房之後，也開始接觸了每一個住戶，也巧妙地為他們化解了黑幫的威脅，與正義律師劉在明聯手維護這個環境，雖然文森佐的動機是為了地底的黃金，但與惡勢力對抗的過程中他是否逐漸實現正義？這些民間的高手是否會開始漸漸顯露專長，開始成為文森佐的夥伴？



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本劇由《熱血祭司》的編劇朴才範打造，應該同樣有著節奏明快的懲奸除惡風格，記得在《熱血祭司》也有偽裝成平民的高手，譬如一直被欺負的王的護衛頌薩，或是童星出身的年輕新進神父，都展現了反轉魅力，因此可以期待《黑道律師文森佐》的這些高手快快現身。



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