[人物介绍]《黑道律师文森佐》原来是喜剧！破旧的房屋内居住各路高手，你也想起这部周星驰电影了吗？

上周才刚开播的《黑道律师文森佐》，一开始从义大利登场的宋仲基尽显帅气，看到他与当地黑手党的火拚，加上片名都给人一种动作枪战的复仇感，不过当宋仲基一踏上韩国土地，立即遭到黑手党迷昏洗劫一空，才发现原来这部电视剧是十足的喜剧！



照片:tvN

当宋仲基来到外型非常老旧的黄金广场，在义大利享受习惯的他实在难以接受，而这栋抢手的破旧大厦里有各形各色的住户，令人不禁想起早期的周星驰电影作品「功夫」。



照片: tvN drama频道预告截图

在这栋黄金广场中，有著自称武术高手的当铺老板（杨庆元饰）、干洗店老板、钢琴学院美女院长、小吃店一对母子、没去过义大利的冒牌义大利餐厅厨师、钻研丧尸表演的舞蹈学院院长、虔诚向佛的2位兰若寺住持大师，最后还有刘在明的律师事务所以及他的事务官，他也为黄金广场的居民抵挡想要以不当手段拆除这里的财团组织。





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在周星驰的电影「功夫」中也有相似的情景，破旧的建筑中住著许多安分守己的住户，有裁缝店老板、苦力、早餐店老板、理发店酱爆、暴牙珍等等许多外型相当有特色的居民，就连洗头洗澡洗到一半没水了的桥段也在《黑道律师文森佐》重现了。而这些看起来纯朴又普通的居民们，当遇上了恶势力的攻击，也突然展现出自己的隐藏实力，原来高手在民间。



宋仲基所饰演的文森佐入住606号房之后，也开始接触了每一个住户，也巧妙地为他们化解了黑帮的威胁，与正义律师刘在明联手维护这个环境，虽然文森佐的动机是为了地底的黄金，但与恶势力对抗的过程中他是否逐渐实现正义？这些民间的高手是否会开始渐渐显露专长，开始成为文森佐的伙伴？



照片:tvN drama频道预告截图

本剧由《热血祭司》的编剧朴才范打造，应该同样有著节奏明快的惩奸除恶风格，记得在《热血祭司》也有伪装成平民的高手，譬如一直被欺负的王的护卫颂萨，或是童星出身的年轻新进神父，都展现了反转魅力，因此可以期待《黑道律师文森佐》的这些高手快快现身。



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封图：tvN drama频道预告截图＆tvN Drama Official Facebook

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