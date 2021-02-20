談《Remember》惡角「南圭萬」：南宮珉說會捨不得出手，朴誠雄卻說他該掛精神科

以《Stove League》拿下大賞的南宮珉來到《我家的熊孩子》啦～當年《Remember－兒子的戰爭》南圭萬真的很討人厭很經典！

《我家的熊孩子》最新EP.229出現「惡角」團聚的奇異畫面，包括林元熙、鄭石勇、李浩哲、崔光濟與李正賢，主持人申東燁與徐章焄也和此集特別MC南宮珉聊到他演反派的趣聞。

惡角們談到擔任惡角的困境，林元熙便說：「不覺得被打比較輕鬆嗎？」其他惡角也紛紛附和，李浩哲就說：「挨打比較輕鬆，反正痛是一時的。」申東燁便問幾乎以惡角起家的南宮珉辛苦的地方，南宮珉回答：「想求畫面逼真，但又深怕對方會受傷，會本能地減小力道。」



南宮珉最令人印象深刻的便是2015年在《Remember－兒子的戰爭》中飾演擁有憤怒調節障礙的惡角「南圭萬」，暴力且殘忍的形象深深刻在觀眾腦海裡。南宮珉說他當時有場踩人的情節，卻忍不住縮小力道，最後只能捨棄全景，只播出局部特寫。



沒想到節目中段，申東燁提起朴誠雄（朴星雄）去年上節目時曾說：「南宮珉的反派演技有問題，如果不是精神病患，都不可能演得這麼出神入化，應該去掛精神科。」在《Remember》裡，朴誠雄就是和南宮珉時而對立的「朴東浩律師」，劇中也挨打過。



南宮珉很不好意思的說：「雖然導演已經喊OK了，但我會跟導演說：『不好意思，可以再大力一點嗎？我想再拍一次。』」導演請他來看畫面，問他：「你還想再大力一點嗎？」南宮珉看了才發現已經打很大力了，才打消重來念頭。南宮珉小小為自己解釋，說朴誠雄可能是想到這件事，才給他「應該掛精神科」如此高的惡角評價XD



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（圖：《我家的熊孩子》@friDay影音 截圖）

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