「姐就是有自信」！帶你認識魅力無限的MAMAMOO華莎，如何成為霸氣女王！

從《我獨》的吃播名場面，還有席捲全世界的《Maria》跟《退貨遠征隊》，都再次證明了華莎的大勢實力！

本名安惠真出生於1995年7月的華莎，2014年以女團MAMAMOO的主唱出道，一出道就以強烈感十足的嗓音受到注目，後來出演了《我獨自生活》後更是知名度大增，讓人更看見了她專屬的魅力～

相信華莎大白天坐在路邊享受烤肥腸的樣子，應該不少人都因此超想吃吃看烤腸的味道，還一度造成烤腸缺貨沒得賣的狀況，後來的醬蟹、燉雞也都因為華莎毫無顧忌、自然享受美食的吃播下，成為火熱的售罄美食！

而去年6月所發行的個人作詞作曲的《Maria》，不只橫掃音樂節目三周冠軍，更是掀起一股全球的模仿熱潮，還登上22國的iTunes榜首，吸引力超強的旋律，讓你一聽就會深陷不已。

當然還有因「玩什麼好呢？」而和前輩嚴正化、李孝利、Jessi所組成的《退貨遠征隊》，從昭聘成員開始就話題性十足，雖然是團體中的忙內，但是霸氣程度卻一點也不輸給各位姊姊們，展現了不只在音樂方面，連綜藝才能華莎也非常優秀呢！

(圖片＆封圖來源：IG@_mariahwasa)

YuLing@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞