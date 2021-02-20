谈《Remember》恶角「南圭万」：南宫珉说会舍不得出手，朴诚雄却说他该挂精神科

以《Stove League》拿下大赏的南宫珉来到《我家的熊孩子》啦～当年《Remember－儿子的战争》南圭万真的很讨人厌很经典！

《我家的熊孩子》最新EP.229出现「恶角」团聚的奇异画面，包括林元熙、郑石勇、李浩哲、崔光济与李正贤，主持人申东烨与徐章焄也和此集特别MC南宫珉聊到他演反派的趣闻。

恶角们谈到担任恶角的困境，林元熙便说：「不觉得被打比较轻松吗？」其他恶角也纷纷附和，李浩哲就说：「挨打比较轻松，反正痛是一时的。」申东烨便问几乎以恶角起家的南宫珉辛苦的地方，南宫珉回答：「想求画面逼真，但又深怕对方会受伤，会本能地减小力道。」



南宫珉最令人印象深刻的便是2015年在《Remember－儿子的战争》中饰演拥有愤怒调节障碍的恶角「南圭万」，暴力且残忍的形象深深刻在观众脑海里。南宫珉说他当时有场踩人的情节，却忍不住缩小力道，最后只能舍弃全景，只播出局部特写。



没想到节目中段，申东烨提起朴诚雄（朴星雄）去年上节目时曾说：「南宫珉的反派演技有问题，如果不是精神病患，都不可能演得这么出神入化，应该去挂精神科。」在《Remember》里，朴诚雄就是和南宫珉时而对立的「朴东浩律师」，剧中也挨打过。



南宫珉很不好意思的说：「虽然导演已经喊OK了，但我会跟导演说：『不好意思，可以再大力一点吗？我想再拍一次。』」导演请他来看画面，问他：「你还想再大力一点吗？」南宫珉看了才发现已经打很大力了，才打消重来念头。南宫珉小小为自己解释，说朴诚雄可能是想到这件事，才给他「应该挂精神科」如此高的恶角评价XD



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（图：《我家的熊孩子》@friDay影音 截图）

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