奇妙的緣分！演藝圈中讓人跌破眼鏡的至交好友組合，相差17歲也不是問題！

能夠在演藝圈中獲得交心摯友是一件非常不容易的事情呢！

｜河智苑＆防彈少年團 V

看起來毫無交集的演員河智苑和頂級偶像V，兩人雖然相差了17歲，不過私底下可是非常好的朋友呢，還親密到曾傳出過緋聞，不過兩人似乎是因為都喜歡攝影這個興趣，而變成好朋友的～

｜東方神起 沈昌珉＆國手 具滋哲

另外則是在節目中相識，而變成好朋友的兩人，雖然才成為朋友不到兩周，但是具滋哲邀請昌珉到婚禮上唱祝歌，他也是義不容辭，馬上就答應了，這就是神奇的緣分阿！

｜f(x) 水晶＆金聖喆

因為一起演出電視劇《機智牢房生活》，而變得越來越親近的水晶和金聖喆，不只是平常會在SNS上互動、打鬧外，出演音樂劇時，也會到場為對方加油打氣，可見兩人的好關係。



(圖片來源：IG@sungcheol2)

｜Red Velvet Irene＆BLACKPINK Jennie

這根本是最漂亮的閨蜜組合了，因為同一家美容院而結下良緣的他們，一開始是由Jennie主動認識比較怕生的Irene，進而成為很要好的朋友，私底下也會常常一起出門吃飯或喝下午茶呢～

(封圖來源：IG@hajiwon1023、IG@vousmevoyez)

YuLing@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞