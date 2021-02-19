《The Penthouse 2》柳真的一句話又引人猜測：故事是2年後，秀蓮可能是雙胞胎也有可能是三胞胎

《The Penthouse2》將於今晚（2月19日）就要開播了，大家都在關注秀蓮（李智雅 飾）是否會回歸，而柳真的一句話引發了所有人的聯想。

18日柳真做客了SBS POWER FM《兩點出逃cult two show》，公開了拍攝《The Penthouse》時的幕後故事。 劇中柳真扮演吳允熙，是千瑞璡（金素妍 飾）年輕時的情敵，也是曾把秀蓮看作恩人，最後卻背叛對方的惡女。



▲SBS POWER FM《兩點出逃cult two show》

節目中柳真先是表示完全不知道自己是殺死閔雪雅的兇手，「吳允熙是一個有轉變的角色，我也是拿到劇本看了之後才知道，看完都崩潰了。 編劇也沒提前給我們看劇本，拍戲的時候大家就都在討論到底誰才是真兇，我一開始還說肯定不是我，沒想到最後還是我。 」



▲SBS《The Penthouse》

對於眾人十分好奇的第2季，柳真表示故事發生在第1季的2年之後，對於觀眾最為關心的「秀蓮是否還活著，是否會回歸」這個問題。 柳真回答：「有可能活著，有可能真的死了，有可能是雙胞胎，也有可能是三胞胎，甚至是四胞胎。 」意味深長的發言又一次讓觀眾們疑惑，不過更多的觀眾則認為實際上柳真完全沒劇透，說了等於沒說。



▲SBS《The Penthouse》

《The Penthouse》第1季大結局中，秀蓮去世，而吳允熙被指認為兇手。 後續故事到底如何發展，一起期待今晚開播的《The Penthouse 2》吧。

「圖：SBS《The Penthouse》、SBS POWER FM《兩點出逃cult two show》、IG@e.jiah」

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