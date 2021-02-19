韓國排球圈雙胞胎姐妹事件蔓延，IU去年也自曝學生時代也曾有不愉快經歷

韓國排球圈雙胞胎姐妹校園事件已經蔓延到了娛樂圈，連日來娛樂圈內爆出多個與此話題相關的事情。

事件蔓延甚廣；這兩天宋旻浩、PO、鄭允浩等舊事也被提及，而韓網也把IU去年在她的YouTube頻道透露也是校園排擠的受害者事件拿回來報導。 那天IU正在拍攝《Eight》的MV，等待開拍期間就和工作人員聊起了學生時期的往事，說道：「我有幾次直接被拽到教學樓頂樓，真的不可以接受。 我讀小學時，被中學生哥哥姐姐要過很多錢，和朋友們一起玩得時候，一群穿著校服的哥哥姐姐們就跑過來，舉起單車輪胎威脅我們，跟我要錢，本來小學生就沒什麼錢，全都被搶走了。 」



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實際上IU過去也曾坦承中學時期遭到過同學們的孤立。 被孤立的原因則是她經常轉學，「孤立別人是一件非常卑鄙的壞事，那些人應該受到嚴厲的處罰」。 向來給大家留下一種陽光，積極印象的IU，沒想到也曾被同學們排擠、孤立甚至欺負過。然而現在的IU足夠強大，足夠自信，也許應驗了那句老話「打不倒你的終將會使你變強大」。



「圖：YouTube@이지금 [IU Official、IG@dlwlrma」

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