又是一道人生難題！女生嬌小157cm VS 高挑177cm

女生對外貌和身材都有迷之執念，就像可愛外貌 VS 性感外貌，纖細身材 VS 凹凸曲線身材，似乎永遠都沒有答案。

而除了這些之外，身高也是女生們的執念之一，是喜歡嬌小身高還是高挑身高，又是一道沒有答案的選擇題。 最近韓網上就出現了一則熱貼，「如果重生的話，女生身高157cm VS 177cm要怎麼選」。嬌小可人的157cm與高挑修長的177cm，讓不少人陷入了沉思。

結果可想而知，兩派各不相讓，先是選擇了157cm的小個子派稱：「177cm對女生來說太高了，女生還是小鳥依人比較可愛」。 韓國生平均身高範圍在163cm~165cm之間，157cm嬌小型女生完全刺激著男生們的保護慾，因此不少人選擇了157cm。

當然也有很多女生偏愛修長身形，選擇177cm的高個子派表示：「太矮就少了那份颯爽氣質，缺乏氣場」、「高個子穿衣服好看，模特身材」、「高挑身材的獨特魅力也很吸引男生」等。



那麼問題來了，如果是你的話，會選擇157cm還是177cm呢？

「圖：IG@dahee0315、@parkbboyoung、MBC《大力女子都奉順》、tvN《請輸入搜索詞WWW》」

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