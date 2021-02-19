《The Penthouse 2》柳真的一句话又引人猜测：故事是2年后，秀莲可能是双胞胎也有可能是三胞胎

《The Penthouse2》将於今晚（2月19日）就要开播了，大家都在关注秀莲（李智雅 饰）是否会回归，而柳真的一句话引发了所有人的联想。

18日柳真做客了SBS POWER FM《两点出逃cult two show》，公开了拍摄《The Penthouse》时的幕后故事。 剧中柳真扮演吴允熙，是千瑞璡（金素妍 饰）年轻时的情敌，也是曾把秀莲看作恩人，最后却背叛对方的恶女。



▲SBS POWER FM《两点出逃cult two show》

节目中柳真先是表示完全不知道自己是杀死闵雪雅的凶手，「吴允熙是一个有转变的角色，我也是拿到剧本看了之后才知道，看完都崩溃了。 编剧也没提前给我们看剧本，拍戏的时候大家就都在讨论到底谁才是真凶，我一开始还说肯定不是我，没想到最后还是我。 」



▲SBS《The Penthouse》

对於众人十分好奇的第2季，柳真表示故事发生在第1季的2年之后，对於观众最为关心的「秀莲是否还活著，是否会回归」这个问题。 柳真回答：「有可能活著，有可能真的死了，有可能是双胞胎，也有可能是三胞胎，甚至是四胞胎。 」意味深长的发言又一次让观众们疑惑，不过更多的观众则认为实际上柳真完全没剧透，说了等於没说。



▲SBS《The Penthouse》

《The Penthouse》第1季大结局中，秀莲去世，而吴允熙被指认为凶手。 后续故事到底如何发展，一起期待今晚开播的《The Penthouse 2》吧。

「图：SBS《The Penthouse》、SBS POWER FM《两点出逃cult two show》、IG@e.jiah」

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