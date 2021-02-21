【K社韓文小百科】韓國隱秘的「學閥」，也許比財閥更厲害

韓國，不僅有財閥，還有隱秘的學閥。

眾所周知，提到韓國就不得不提財閥，大家耳熟能詳的三星、現代、LG、樂天等都是韓國頂尖財閥，產業遍佈吃穿住行和娛樂，和民眾的生活密不可分。 而除了財閥之外，韓國也是個「學閥」國家。



▲jtbc《SKY Castle》

何為「學閥」？ 學閥指的是憑藉勢力把持和壟斷教育界、學術界的人。 又可指在特定的職業或組織中，由某個學校畢業的人們所形成的排他勢力。 韓國頂尖學府S（首爾大學）K（高麗大學）Y（延世大學）就是產出學閥最多的學校，第21屆韓國國會議員當選名單裡，300名國會議員中有112名（37.3%） 出身於SKY大學，若加上大學院（研究生）19人，共有131人（43.7%）都來自於SKY大學。

為什麼這麼多人執著於上名校，因為名牌大學意味著更優質的資源和更廣闊的平臺，來自於名校的畢業生們控制了最多的政治資源和經濟資源等一系列社會資源，進入這個圈子也就意味著有機會躋身社會上流，或在社會階級中更進一層。

學閥和財閥逐漸相似，財閥壟斷經濟，學閥壟斷政治。 「寒門再難出貴子」，因為當下韓國社會的「貴子們」更多出身自「學閥」，這就是階級固化帶來的不可逆轉的改變。 學閥子弟們能夠仰仗父輩輕而易舉地得到更多的社會資源，考進寒門學子們夢寐以求的名門大學，甚至在權威期刊上發表論文，他們的價值觀、世界觀、金錢觀和人生追求也受父輩們潛移默化的影響。

前兩年韓國學術界就爆出過多篇論文掛名作假的醜聞，中學生的名字出現在了學術論文上，而中學生們和論文研究者是什麼關係，大部份都是父母與子女的關係，也有一部份是熟人關係。 這麼做的原因都是為了能夠進入SKY一類的好大學，畢竟期刊上的學術論文是加分項，這就是「寒門」學子望不可及的「捷徑」。

學閥家的孩子會像他們的父輩一樣，進入超一流的頂尖名校，拿到走入韓國上流社會的通行證，未來成為新的學閥，階級固化越來越嚴重。



▲SBS《The Penthouse》

「圖：jtbc《SKY Castle》、SBS《The Penthouse》、IG@yonsei_official、@snu.official」

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