暴風式成長！那些年童星出身的女演員們，如今一個比一個還要美～

「三金童星」金賽綸、金所泫、金裕貞，轉眼間都滿20歲了呢！

｜金賽綸

2009年透過電影《旅行者》出道的金賽綸，第二部作品就與元斌一起接演了《大叔》，讓他一躍成為最有名氣的童星，後來也一路接演許多作品，雖然演出的角色大多都比較抑鬱，不過本人卻是非常的開朗樂觀，雖然尚未擺脫童星時的稚氣，但是也多了幾分甜美與氣質！



(圖片來源：IG@ron_sae)

｜金裕貞

從廣告出身一直到2004年才開始演戲，小小年紀的他卻已有17年的演員生涯，從《擁抱太陽的月亮》中，讓人看見他越來越精湛的演技，近幾年也接連演出不少第一女主的電視劇，今年還會推出新戲《紅天機》。



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｜朴恩斌

去年演出《你喜歡布拉姆斯嗎》的朴恩斌，1999年演出《白夜3.98》而出道，雖然中間演出過許多配角的戲劇，但是許多人都不知道他其實也是童星出身，這些年累積的演戲經驗，也使她越來越有自己的魅力～



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｜金所泫

因為演出《擁抱太陽的月亮》而被觀眾認識的金所泫，也是從小就展現非凡的演戲實力，一直從《Reset》、《Who Are You－學校2015》都有很優秀的演出，今年的新作《喜歡的話請響鈴》第二季和《月升之江》，也都讓人非常的期待！



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(封圖來源：IG@eunbining0904、IG@ron_sae)

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