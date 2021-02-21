【K社韩文小百科】韩国隐秘的「学阀」，也许比财阀更厉害

韩国，不仅有财阀，还有隐秘的学阀。

众所周知，提到韩国就不得不提财阀，大家耳熟能详的三星、现代、LG、乐天等都是韩国顶尖财阀，产业遍布吃穿住行和娱乐，和民众的生活密不可分。 而除了财阀之外，韩国也是个「学阀」国家。



▲jtbc《SKY Castle》

何为「学阀」？ 学阀指的是凭藉势力把持和垄断教育界、学术界的人。 又可指在特定的职业或组织中，由某个学校毕业的人们所形成的排他势力。 韩国顶尖学府S（首尔大学）K（高丽大学）Y（延世大学）就是产出学阀最多的学校，第21届韩国国会议员当选名单里，300名国会议员中有112名（37.3%） 出身於SKY大学，若加上大学院（研究生）19人，共有131人（43.7%）都来自於SKY大学。

为什么这么多人执著於上名校，因为名牌大学意味著更优质的资源和更广阔的平台，来自於名校的毕业生们控制了最多的政治资源和经济资源等一系列社会资源，进入这个圈子也就意味著有机会跻身社会上流，或在社会阶级中更进一层。

学阀和财阀逐渐相似，财阀垄断经济，学阀垄断政治。 「寒门再难出贵子」，因为当下韩国社会的「贵子们」更多出身自「学阀」，这就是阶级固化带来的不可逆转的改变。 学阀子弟们能够仰仗父辈轻而易举地得到更多的社会资源，考进寒门学子们梦寐以求的名门大学，甚至在权威期刊上发表论文，他们的价值观、世界观、金钱观和人生追求也受父辈们潜移默化的影响。

前两年韩国学术界就爆出过多篇论文挂名作假的丑闻，中学生的名字出现在了学术论文上，而中学生们和论文研究者是什么关系，大部份都是父母与子女的关系，也有一部份是熟人关系。 这么做的原因都是为了能够进入SKY一类的好大学，毕竟期刊上的学术论文是加分项，这就是「寒门」学子望不可及的「捷径」。

学阀家的孩子会像他们的父辈一样，进入超一流的顶尖名校，拿到走入韩国上流社会的通行证，未来成为新的学阀，阶级固化越来越严重。



▲SBS《The Penthouse》

「图：jtbc《SKY Castle》、SBS《The Penthouse》、IG@yonsei_official、@snu.official」

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