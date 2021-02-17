《The Penthouse 2》金素妍老公李尚禹將特別演出：「沒想到是一起拍攝！」 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 個人預告片觀看數破 4000 萬次

演員金素妍因主演《The Penthouse》系列中的惡女而備受矚目，雖然戲外是個溫柔婉約的傻白甜，與老公李尚禹的感情也令人稱羨，大家還是相當期待她在《The Penthouse2》的惡女千瑞珍新登場，這次連老公李尚禹也將一起特別演出！

這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！



照片: SBS Drama

金素妍的高人氣也為她帶來不少廣告代言機會，最近更成了皮膚保養品牌的專屬代言人，在專業畫報中展現優雅的都會女子魅力。金素妍在《The Penthouse》中展現父親死後發狂彈琴的場面令人印象深刻，原來為了那場戲她也做足了準備。



照片: SBS Drama

在雜誌@Star1訪談中金素妍曾提到：「借來了電子鋼琴，花兩個半月左右的時間努力準備，其實我的實力只能彈奏筷子進行曲，但那場戲我一定要親自上陣。花了那麼長時間準備的場面，大家的反應好也讓我很欣慰，作為演員，得到了珍貴的鏡頭似乎也會時常想起來。」

而《The Penthouse》中展現十足惡行與貪心的場面，也就是用獎盃劃傷吳允熙的脖子，原來剛收到劇本時這場戲也讓金素妍決心參與演出，她也與觀眾們一樣，想知道冷漠的千瑞珍背後藏有什麼樣的魅力，也看得出金素妍對於這個角色的熱愛。



照片: SBS Drama

對於老公李尚禹即將以特別演出的身分登場《The Penthouse 2》，金素妍說：「在劇本閱讀時老公的名字曾被提到，但卻不知道是會一起拍攝的。」也特別透露那是一場滿有趣的戲，大家可以笑笑輕鬆觀看，令大家對於夫妻在劇中同框的期待感更高。《The Penthouse 2》將於2月19日首播。

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