《The Penthouse 2》金素妍老公李尚禹将特别演出：「没想到是一起拍摄！」 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 个人预告片观看数破 4000 万次

演员金素妍因主演《The Penthouse》系列中的恶女而备受瞩目，虽然戏外是个温柔婉约的傻白甜，与老公李尚禹的感情也令人称羡，大家还是相当期待她在《The Penthouse2》的恶女千瑞珍新登场，这次连老公李尚禹也将一起特别演出！

这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！



照片: SBS Drama

金素妍的高人气也为她带来不少广告代言机会，最近更成了皮肤保养品牌的专属代言人，在专业画报中展现优雅的都会女子魅力。金素妍在《The Penthouse》中展现父亲死后发狂弹琴的场面令人印象深刻，原来为了那场戏她也做足了准备。



照片: SBS Drama

在杂志@Star1访谈中金素妍曾提到：「借来了电子钢琴，花两个半月左右的时间努力准备，其实我的实力只能弹奏筷子进行曲，但那场戏我一定要亲自上阵。花了那么长时间准备的场面，大家的反应好也让我很欣慰，作为演员，得到了珍贵的镜头似乎也会时常想起来。」

而《The Penthouse》中展现十足恶行与贪心的场面，也就是用奖杯划伤吴允熙的脖子，原来刚收到剧本时这场戏也让金素妍决心参与演出，她也与观众们一样，想知道冷漠的千瑞珍背后藏有什么样的魅力，也看得出金素妍对於这个角色的热爱。



照片: SBS Drama

对於老公李尚禹即将以特别演出的身分登场《The Penthouse 2》，金素妍说：「在剧本阅读时老公的名字曾被提到，但却不知道是会一起拍摄的。」也特别透露那是一场满有趣的戏，大家可以笑笑轻松观看，令大家对於夫妻在剧中同框的期待感更高。《The Penthouse 2》将於2月19日首播。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻