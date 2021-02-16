這個組合好像可以期待！「大勢」金永大有望出演KBS新劇《學校2021》，與金曜漢合作！

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《學校2021》以高中為背景，講述所有人都想走考上大學這條狹窄道路時，有一群以不上大學為目標去尋找自己夢想的18歲高中生的青春故事。

金曜漢早在去年（2020年）2月就確定出演，將飾演一名曾在全國體育比賽中拿下銅牌的跆拳道選手，與他本人的經歷非常相似，讓不少粉絲都相當期待。原本是《學校2020》，

但為了提高作品的完成度，也推遲到今年。



（圖：KBS、IG@y_haa.n）

15日，傳出金永大將出演《學校2021》，他的所屬社回應：「正在考慮出演的作品，目前還沒有決定。」金永大近期通過《意外發現的一天》、《The Penthouse》和《出軌的話就死定了》受到許多觀眾喜愛，是否會出演也被受關注。



（圖：MBC《意外發現的一天》、SBS《The Penthouse》）

KBS的「學校系列」已經拍攝過7部作品，從1999年到2017年間更捧紅不少人氣男演員，像是張赫、金來沅、趙寅成、孔劉、李棟旭、金宇彬、李鍾碩、南柱赫、陸星材等人都出演過呢！



（圖：KBS《學校2013》、《學校2015》）

而《學校2021》預計在今年上半年播出，大家可以期待一下啦！

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