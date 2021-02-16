日《Signal信號》劇場版主題曲&預告公開！由BTS防彈少年團柾國親自參與製作

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BTS 防彈少年團為《Signal 信號》日本劇場版獻唱主題曲(OST)，90秒預告完整公開啦～！聽到歌聲就更有實感了，好聽～。

人氣男團 BTS 防彈少年團的新歌《Film Out》將作為日本劇場版《Signal長期未解決事件搜查班》的主題曲，這首歌更是由成員田柾國與日本搖滾樂隊 Back Number 共同製作。



（圖源：방탄소년단@facebbok.official）

本劇改編自經典熱門韓劇《Signal信號》，這一次日方又再推出劇場版，邀請到防彈少年團接續演唱主題曲，這一首《Film Out》是 Back Number 的主唱清水依與吏第一次寫歌給別人唱，與柾國互相交流而成的作品，柾國因此親自參與了歌曲製作的全過程，是一首旋律和歌詞都會讓人聽了相當揪心的曲子。



（圖源：シグナル長期未解決事件捜査班@official）

《Signal長期未解決事件搜查班》劇場版將於4月2日正式上映。

▼主題曲響起防彈少年團歌聲的片段，可快轉至00:46直接聽：



（封面圖源：방탄소년단@facebbok.official／シグナル長期未解決事件捜査班@official）

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