这个组合好像可以期待！「大势」金永大有望出演KBS新剧《学校2021》，与金曜汉合作！

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《学校2021》以高中为背景，讲述所有人都想走考上大学这条狭窄道路时，有一群以不上大学为目标去寻找自己梦想的18岁高中生的青春故事。

金曜汉早在去年（2020年）2月就确定出演，将饰演一名曾在全国体育比赛中拿下铜牌的跆拳道选手，与他本人的经历非常相似，让不少粉丝都相当期待。原本是《学校2020》，

但为了提高作品的完成度，也推迟到今年。



（图：KBS、IG@y_haa.n）

15日，传出金永大将出演《学校2021》，他的所属社回应：「正在考虑出演的作品，目前还没有决定。」金永大近期通过《意外发现的一天》、《The Penthouse》和《出轨的话就死定了》受到许多观众喜爱，是否会出演也被受关注。



（图：MBC《意外发现的一天》、SBS《The Penthouse》）

KBS的「学校系列」已经拍摄过7部作品，从1999年到2017年间更捧红不少人气男演员，像是张赫、金来沅、赵寅成、孔刘、李栋旭、金宇彬、李钟硕、南柱赫、陆星材等人都出演过呢！



（图：KBS《学校2013》、《学校2015》）

而《学校2021》预计在今年上半年播出，大家可以期待一下啦！

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