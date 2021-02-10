【第41屆青龍電影獎】完整得獎名單公開：劉亞仁《收屍人》零台詞技壓群雄、羅美蘭《政客誠實中》以喜劇封后！

2021年2月9日晚間舉行了《第41屆青龍電影獎》，由金惠秀以及柳演錫擔任主持人，也請來宋仲基擔任引言人。本屆有許多入圍組合都堪稱死亡之組，相信評審們也相當傷腦筋，得獎名單出爐，也恭喜這些優秀的電影人。





＃最佳短篇電影獎：《線》（導演趙民宰、李娜妍）

導演趙民宰表示這部短篇電影是紀錄了母親的生活，李娜妍導演也感謝大家能看到這部紀錄片想傳達的訊息。





＃最佳攝影照明獎：《魔鬼對決》洪慶彪）

洪慶彪是電影獎的常客，更曾四度入圍坎城影展，近期的作品有《燃燒烈愛》《寄生上流》《魔鬼對決》等。

＃最佳剪輯獎：《抓住救命稻草的野獸們》韓美延

＃韓國電影最多觀眾獎：《白頭山：半島浩劫》（港譯：白頭山：火山浩劫）



＃最佳人氣獎：《收屍人》劉亞仁、《82年生的金智英》鄭有美

劉亞仁上台時直呼「這是他第一次得到電影的人氣獎」！感覺很開心，原來自己還是滿有人氣的，並且說他會更加努力，相當謙虛。鄭有美更是相當意外，甚至緊張得連說話都有點不順，說自己事前真的完全沒想到會得到此獎項，非常感謝大家。





＃最佳劇本獎：《致允熙》（台譯：密友禁地）林大迥

林大迥以這部同志愛的故事，擊敗了《82年生的金智英》《南山的部長們》《收屍人》等電影獲得最佳劇本獎。

＃最佳技術獎：《白頭山：半島浩劫》（港譯：白頭山：火山浩劫）陳忠憲

＃最佳美術獎：《菜英文沒在怕》裴貞允

＃最佳音樂獎：《菜英文沒在怕》Dalpalan姜其勇

＃最佳新進導演獎：《收屍人》洪益貞

今年有很多知名電影的導演都屬於新人導演，而且女性也較多，包含《82年生的金智英》金度英導演與《收屍人》洪益貞導演，另外還有首度挑戰執導《雙面追緝Me & Me》的演員鄭進泳等，由《收屍人》洪益貞奪得獎項。



＃最佳新人女演員獎：《燦實福氣多》姜末今

姜末今表示自己從三年前接到了這部《燦實福氣多》的作品，拍攝直到上映這段期間都相當幸福，也非常高興能夠遇到這部作品。她也曾演出電視劇《Missing：他們存在過》劇中高修的母親。



＃最佳新人男演員獎：《堅持》劉太旿

劉太旿最近也將有新電影《今天決定我愛你》當中與秀英搭配CP，台灣將於3月12日上映。



＃最佳女配角獎：《菜英文沒在怕》李絮

這部電影相當特別，除了高我星以外，同時入圍女配角獎的有李絮與朴慧秀，最後由李絮獲獎。擊敗了資深演員《翻供》裴宗玉以及《82年生的金智英》國民媽媽金美京，以及在《屍速列車2：半島》中表現出色的年輕演員李蕊。



＃最佳男配角獎：《魔鬼對決》朴正民

由於在《魔鬼對決》中飾演變性人，甚至被觀眾笑稱應該入圍「最佳女配角」獎項的朴正民總算不負眾望，他強調真的完全沒想到會得獎，但心中還是非常期待這個獎項的，令台下笑聲不斷。他打敗《鋼鐵雨2》飾演北韓領導人的柳演錫、艦長申正根，以及強敵《南山的部長們》飾演總統的李星民、護衛長李熙俊。



＃最佳女主角獎：《政客誠實中》（港譯：誠實選舉媽）羅美蘭

本組競爭非常激烈，包含了《致允熙》金喜愛、《詭憶》申敏兒、《抓住救命稻草的野獸們》全道嬿及《82年生的金智英》鄭有美。



羅美蘭先是緊抱著獎項幾乎說不出話來，接著眼眶泛淚說：「很感謝能夠以喜劇作品得到青龍獎。」「那我也學一下我的作品《政客誠實中》一定要講實話，身為演員，一定要得到這個最佳女主角獎不是嗎？」逗得台下演員們哈哈大笑。



＃最佳男主角獎：《收屍人》劉亞仁

這一組也是眾影帝的對決，入圍者《南山的部長們》李炳憲、《鋼鐵雨2》鄭雨盛、《魔鬼對決》李政宰與黃晸玟，《收屍人》劉亞仁，每一位都是征戰國內外獲得多次影帝的男主角，最終由本次題材特殊並且完全無台詞的劉亞仁獲得本屆影帝。



劉亞仁除了感謝所有與他競爭的準影帝前輩們，也特別介紹了自己主演的這一部特殊作品《收屍人》，與導演合作的過程等，因致詞時間太長甚至還響起了背景音樂，劉亞仁也大喊出自己對電影的熱愛。

＃最佳導演獎：《致允熙》（台譯：《密友禁地》）林大迥

同時以本片獲得最佳劇本以及最佳導演獎。請來了任時完頒發此獎項。



＃最優秀作品獎：《南山的部長們》

圖源：SBS【第41屆青龍電影獎】影片片段截圖

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