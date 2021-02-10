【第41届青龙电影奖】完整得奖名单公开：刘亚仁《收尸人》零台词技压群雄、罗美兰《政客诚实中》以喜剧封后！

2021年2月9日晚间举行了《第41届青龙电影奖》，由金惠秀以及柳演锡担任主持人，也请来宋仲基担任引言人。本届有许多入围组合都堪称死亡之组，相信评审们也相当伤脑筋，得奖名单出炉，也恭喜这些优秀的电影人。





＃最佳短篇电影奖：《线》（导演赵民宰、李娜妍）

导演赵民宰表示这部短篇电影是纪录了母亲的生活，李娜妍导演也感谢大家能看到这部纪录片想传达的讯息。





＃最佳摄影照明奖：《魔鬼对决》洪庆彪）

洪庆彪是电影奖的常客，更曾四度入围坎城影展，近期的作品有《燃烧烈爱》《寄生上流》《魔鬼对决》等。

＃最佳剪辑奖：《抓住救命稻草的野兽们》韩美延

＃韩国电影最多观众奖：《白头山：半岛浩劫》（港译：白头山：火山浩劫）



＃最佳人气奖：《收尸人》刘亚仁、《82年生的金智英》郑有美

刘亚仁上台时直呼「这是他第一次得到电影的人气奖」！感觉很开心，原来自己还是满有人气的，并且说他会更加努力，相当谦虚。郑有美更是相当意外，甚至紧张得连说话都有点不顺，说自己事前真的完全没想到会得到此奖项，非常感谢大家。





＃最佳剧本奖：《致允熙》（台译：密友禁地）林大迥

林大迥以这部同志爱的故事，击败了《82年生的金智英》《南山的部长们》《收尸人》等电影获得最佳剧本奖。

＃最佳技术奖：《白头山：半岛浩劫》（港译：白头山：火山浩劫）陈忠宪

＃最佳美术奖：《菜英文没在怕》裴贞允

＃最佳音乐奖：《菜英文没在怕》Dalpalan姜其勇

＃最佳新进导演奖：《收尸人》洪益贞

今年有很多知名电影的导演都属於新人导演，而且女性也较多，包含《82年生的金智英》金度英导演与《收尸人》洪益贞导演，另外还有首度挑战执导《双面追缉Me & Me》的演员郑进泳等，由《收尸人》洪益贞夺得奖项。



＃最佳新人女演员奖：《灿实福气多》姜末今

姜末今表示自己从三年前接到了这部《灿实福气多》的作品，拍摄直到上映这段期间都相当幸福，也非常高兴能够遇到这部作品。她也曾演出电视剧《Missing：他们存在过》剧中高修的母亲。



＃最佳新人男演员奖：《坚持》刘太旿

刘太旿最近也将有新电影《今天决定我爱你》当中与秀英搭配CP，台湾将於3月12日上映。



＃最佳女配角奖：《菜英文没在怕》李絮

这部电影相当特别，除了高我星以外，同时入围女配角奖的有李絮与朴慧秀，最后由李絮获奖。击败了资深演员《翻供》裴宗玉以及《82年生的金智英》国民妈妈金美京，以及在《尸速列车2：半岛》中表现出色的年轻演员李蕊。



＃最佳男配角奖：《魔鬼对决》朴正民

由於在《魔鬼对决》中饰演变性人，甚至被观众笑称应该入围「最佳女配角」奖项的朴正民总算不负众望，他强调真的完全没想到会得奖，但心中还是非常期待这个奖项的，令台下笑声不断。他打败《钢铁雨2》饰演北韩领导人的柳演锡、舰长申正根，以及强敌《南山的部长们》饰演总统的李星民、护卫长李熙俊。



＃最佳女主角奖：《政客诚实中》（港译：诚实选举妈）罗美兰

本组竞争非常激烈，包含了《致允熙》金喜爱、《诡忆》申敏儿、《抓住救命稻草的野兽们》全道嬿及《82年生的金智英》郑有美。



罗美兰先是紧抱著奖项几乎说不出话来，接著眼眶泛泪说：「很感谢能够以喜剧作品得到青龙奖。」「那我也学一下我的作品《政客诚实中》一定要讲实话，身为演员，一定要得到这个最佳女主角奖不是吗？」逗得台下演员们哈哈大笑。



＃最佳男主角奖：《收尸人》刘亚仁

这一组也是众影帝的对决，入围者《南山的部长们》李炳宪、《钢铁雨2》郑雨盛、《魔鬼对决》李政宰与黄晸玟，《收尸人》刘亚仁，每一位都是征战国内外获得多次影帝的男主角，最终由本次题材特殊并且完全无台词的刘亚仁获得本届影帝。



刘亚仁除了感谢所有与他竞争的准影帝前辈们，也特别介绍了自己主演的这一部特殊作品《收尸人》，与导演合作的过程等，因致词时间太长甚至还响起了背景音乐，刘亚仁也大喊出自己对电影的热爱。

＃最佳导演奖：《致允熙》（台译：《密友禁地》）林大迥

同时以本片获得最佳剧本以及最佳导演奖。请来了任时完颁发此奖项。



＃最优秀作品奖：《南山的部长们》

图源：SBS【第41届青龙电影奖】影片片段截图

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