《The Penthouse》尹鐘焄談到同居好友：「如果是女生就可以結婚了」從不吵架讓網友超羨慕

「河博士」尹鐘焄反應太可愛了！尤其是他爽朗的笑聲XD

因《The Penthouse》知名度更上一層的「河博士」尹鐘焄，來到了綜藝節目《我家的熊孩子》（EP.228）擔任特別MC，不免要談一下目前的生活狀況。

尹鐘焄說自己目前和一位男生朋友同住，從退伍之後已和他同居七年之久。主持人申東燁好奇問他：「怕有什麼誤會問一下，你是對女生有興趣的吧？」尹鐘焄說「對」然後便開始大笑。



申東燁問尹鐘焄與好友相處情形，尹鐘焄說兩人從不吵架，做家事不會有補償心理斤斤計較，尹鐘焄還說：「我甚至思考到什麼程度呢，這朋友如果是女生，都可以跟他結婚了。」



申東燁聽了後意味深長的「哦……」，讓尹鐘焄小慌了一下再度重啟自己的招牌爽朗笑聲：「等等，越講越奇怪耶，前輩──」。



申東燁最後說：「我對任何事都予以尊重。」徐章焄也說：「可以理解。」



《我家的熊孩子》此片段受到網友熱烈討論，‎Theqoo論壇有網友留言：「這就是愛情啊」、「沒有補償心理真的很了不起」、「與其結婚成家，還不如與這樣的朋友一起生活下去會更幸福」、「好羨慕有這樣的靈魂伴侶」。

小編在此要另外說明一下，先前報導此集預告‎〈尹鐘焄上《我家的熊孩子》形容被金素妍打「肛門都快開了的感覺」〉，其實是被預告剪輯誤導，正片尹鐘焄是說被金素妍打「沒什麼感覺」，因為太入戲了，多的是憤怒感而非痛覺，「肛門都快開了的感覺」這句話是形容他在武打學校上課有多麼吃力。



喜歡尹鐘焄的話，也別忘了鎖定下週日（14日）播出的《Running Man》，還有即將到來的《The Penthouse 2》！

（圖：《我家的熊孩子》@friDay影音）

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