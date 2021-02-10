Super Junior金希澈感謝隊友崔始源：謝謝你在我入院時每天為我祈禱

「宇宙大明星」金希澈向Super Junior的隊友崔始源表達了謝意。

日前，金希澈通過自己的IG分享了新照，是他和崔始源以及經常出演電視節目、在韓國非常出名的按摩師金武烈。 金希澈寫道：「幫我治療因為車禍而毀掉的身體和骨頭的金武烈大哥，在我車禍入院時每天都來看我並祈禱我能夠重新站起來的始源，♥感恩的人們♥」。



2006年金希澈遭遇了一場非常嚴重的交通事故，他全身12處負傷，多處骨折。 當時為保持清醒，金希澈緊緊咬住舌頭，致使舌神經撕裂。 醫生還在金希澈的膝蓋之間插入十幾釐米的鋼釘，而他的舌神經受損嚴重。 2015年時，金希澈又被醫生建議「最好別跳舞」，可見傷處未能恢復到最好的狀態。 2017年11月SJ回歸之際，金希澈更是發長文透露舊傷未愈，無法和成員們一起站在舞台上，自己對不起隊友和粉絲，覺得十分愧疚。



▲tvN《人生酒家》截圖

看到金希澈發文感謝身邊好友，粉絲們也因他們的情誼而感動，大家留言稱：「歐巴身邊都是好人」、「希望大家一直都平安健康」、「三人都很帥」等。

「圖：IG@kimheenim」

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