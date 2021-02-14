超級魅力發電機！宋慧喬那些年傳過緋聞的戀愛對象，男神一位比一位帥氣！

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每一段戀愛緋聞幾乎都是合作的電視劇結束後，就開花結果呢～

出道25年已經邁入40歲的女星宋慧喬，雖然近年的作品沒這麼活耀，不過美貌依舊動人，而且細數出道至今，有傳過緋聞的對象幾乎都是大帥哥，男神等級的演員呢！



(圖片來源：SBS《順風婦產科》)

第一個緋聞對象就是當初在《順風婦產科》互相扮演戀人的李昌勳，因為當初這部戲受到許多的人氣，所以也意外傳出兩人談戀愛的消息，不過當時兩人年紀相差太大，宋慧喬更是尚未成年，所以只是關係很好的前後輩～



(圖片來源：KBS《藍色生死戀》)

因為《順風婦產科》而人氣高漲的宋慧喬，後來和宋承憲一起演出《藍色生死戀》，馬上就獲得熱烈的迴響，而電視劇結束後不就也傳出姊弟戀，不過兩人也都沒有承認，只是好朋友而已。



(圖片來源：SBS《All In 真愛宣言》)

出道後第一位有承認戀情的對象就是演員李秉憲，當時因為電視劇《All In 真愛宣言》而結緣，雖然相差12歲卻直接大方公開戀情，出席公開場合也各種放閃，雖然也傳出結婚的打算，不過後來一年後因為個性不和就分手了！



(圖片來源：KBS《他們生活的世界》)

也是因為戲劇《他們生活的世界》結束後，就公開的第二位戀愛對象玄彬，加戲真作的兩人，雖然相戀2年多，不過後來卻在玄彬當兵的隔天，互相發出已經分手的消息。



(圖片來源：KBS《太陽的後裔》)

最後就是因為《太陽的後裔》和宋仲基成為超高人氣的宋宋CP，起出多次傳出戀情都沒有承認，不過後來卻如願成為真正的情侶，更是攜手步入禮堂，雖然兩年後就協議離婚，不過也都非常和平。

(封圖來源：IG@kyo1122)

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