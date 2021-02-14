Marvel推出全新韓國人超級英雄「太極旗」！美國駐韓大使館也來宣傳～

Marvel推出全新韓國人超級英雄「太極旗」！美國駐韓大使館也來宣傳～

生活   2021年2月14日   星期日09:00   Sani   13

如果有機會真人化的話，不知道會找哪位演員來演呢？

當地時間4日，Marvel旗下作家Jed MacKay在個人Twitter上PO文透露，漫畫中的反派角色「模仿大師」前往韓國追擊白狐Ami Han，屆時將有新角色「TAEGUKGI」出場，也就是全新的韓國人超級英雄角色「太極旗」。

隨後，美國駐韓國大使館也在官方Twitter上PO文：「Marvel帶來了新的韓國人超級英雄，他的名字叫太極旗。 大家猜他有會什麼超能力呢？ 」

「太極旗」這一角色是通過本月10日發售的Marvel漫畫《模仿大師#3》首次登場。 此外，太極旗本身是韓國的國旗，由白色底、藍紅兩色太極圖和乾坤坎離四卦組成；Marvel中的角色「太極旗」也是身穿白色緊身衣，胸前有太極圖案，乾坤坎離四卦則是分別在雙肩和腰帶等部位。

Marvel此前已經有白狐、跆拳道少女Crescent、能變成幻想動物獬豸的Mark Sim等與韓國有關的角色，這次的「太極旗」更是一看名字就知道是象徵韓國。

模仿大師這個角色將在今年上映的電影《黑寡婦》中登場，不知道什麼時候能看到太極旗呢？

（圖：Twitter@USEmbassySeoul）

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留言/評論
  • 馬東錫😌😌
    2小時前
  • 馬東錫印象中不是早就說要出演永恆族了嗎？ 所以馬東錫應該先撇除了 我推金鐘國🤣🤣🤣
    1小時前
  • 百事可樂？😂
    1小時前
  • 我記得好像本來就有韓國英雄了，只是這次看到是男的
    1小時前
  • 車銀優 😂
    1小時前
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