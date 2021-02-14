Marvel推出全新韓國人超級英雄「太極旗」！美國駐韓大使館也來宣傳～

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如果有機會真人化的話，不知道會找哪位演員來演呢？

當地時間4日，Marvel旗下作家Jed MacKay在個人Twitter上PO文透露，漫畫中的反派角色「模仿大師」前往韓國追擊白狐Ami Han，屆時將有新角色「TAEGUKGI」出場，也就是全新的韓國人超級英雄角色「太極旗」。



Preview of TASKMASTER #3, out next Wednesday! Taskmaster heads to South Korea to track down Ami Han, unaware that she's really the WHITE FOX! Also introducing the ROK powerhouse TAEGUKGI!

A: @AlessandroVitti

C: Guru eFX

L: @JoeCaramagna

Co: @ValerioGiangio1 + Arif Prianto https://t.co/UjIurIRuUO — (@jedmackay) February 4, 2021

隨後，美國駐韓國大使館也在官方Twitter上PO文：「Marvel帶來了新的韓國人超級英雄，他的名字叫太極旗。 大家猜他有會什麼超能力呢？ 」



#Marvel Comics introduced a new Korean superhero, and his name is '#Taegukgi What do you think his superpower will be? pic.twitter.com/VpmPv5LOUr — U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) February 8, 2021

「太極旗」這一角色是通過本月10日發售的Marvel漫畫《模仿大師#3》首次登場。 此外，太極旗本身是韓國的國旗，由白色底、藍紅兩色太極圖和乾坤坎離四卦組成；Marvel中的角色「太極旗」也是身穿白色緊身衣，胸前有太極圖案，乾坤坎離四卦則是分別在雙肩和腰帶等部位。

Marvel此前已經有白狐、跆拳道少女Crescent、能變成幻想動物獬豸的Mark Sim等與韓國有關的角色，這次的「太極旗」更是一看名字就知道是象徵韓國。

模仿大師這個角色將在今年上映的電影《黑寡婦》中登場，不知道什麼時候能看到太極旗呢？

（圖：Twitter@USEmbassySeoul）

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