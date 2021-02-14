邁入中年時代！即將迎來40歲卻依然童顏的演員們，歲月都跑去哪了！（下）

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這樣凍齡不老的外貌，說是20代都會相信呢！

｜金玟廷

同樣也是1982年出生的金玟廷，8歲時就以童星的身分出道了，而現在依舊稚氣未脫的感覺，反而讓她比實際年齡看起來更小，雖然去年沒有演出電視劇，不過現在也確定將出演tvN新劇《惡魔法官》，讓人更期待了。

｜金武烈

因為接連演出電影《記憶之夜》、《極惡對決》與《詭妹》，而非常受到歡迎的金武烈，從外貌上根本看不出要40歲了，和妻子尹昇娥（1983年生）一起合照時，更是兩人都非常的年輕呢～

｜韓佳人

2005年與男星延政勳結婚後，就沒那麼活耀的韓佳人，雖然已經育有兒女各一，但是依舊是一張娃娃臉，和出道後的巔峰時期沒什麼兩樣，演出最後一部電影《建築學概論》後，2018才再度以《情婦》回歸的電視劇，再度證實了美貌依舊！



(圖片來源：OCN《情婦》)

｜具教煥

因為去年的電影《屍速列車：感染半島》，讓人留下深刻印象的具教煥，除了參與Netflix新作《D.P.》和《屍戰朝鮮》續集還有新電影，同樣也是光看長相，完全就是大學生的模樣，根本沒有中年大叔的感覺啊～

(封圖來源：IG@namooactors、IG@doflwl)

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