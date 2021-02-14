超级魅力发电机！宋慧乔那些年传过绯闻的恋爱对象，男神一位比一位帅气！

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每一段恋爱绯闻几乎都是合作的电视剧结束后，就开花结果呢～

出道25年已经迈入40岁的女星宋慧乔，虽然近年的作品没这么活耀，不过美貌依旧动人，而且细数出道至今，有传过绯闻的对象几乎都是大帅哥，男神等级的演员呢！



(图片来源：SBS《顺风妇产科》)

第一个绯闻对象就是当初在《顺风妇产科》互相扮演恋人的李昌勋，因为当初这部戏受到许多的人气，所以也意外传出两人谈恋爱的消息，不过当时两人年纪相差太大，宋慧乔更是尚未成年，所以只是关系很好的前后辈～



(图片来源：KBS《蓝色生死恋》)

因为《顺风妇产科》而人气高涨的宋慧乔，后来和宋承宪一起演出《蓝色生死恋》，马上就获得热烈的回响，而电视剧结束后不就也传出姊弟恋，不过两人也都没有承认，只是好朋友而已。



(图片来源：SBS《All In 真爱宣言》)

出道后第一位有承认恋情的对象就是演员李秉宪，当时因为电视剧《All In 真爱宣言》而结缘，虽然相差12岁却直接大方公开恋情，出席公开场合也各种放闪，虽然也传出结婚的打算，不过后来一年后因为个性不和就分手了！



(图片来源：KBS《他们生活的世界》)

也是因为戏剧《他们生活的世界》结束后，就公开的第二位恋爱对象玄彬，加戏真作的两人，虽然相恋2年多，不过后来却在玄彬当兵的隔天，互相发出已经分手的消息。



(图片来源：KBS《太阳的后裔》)

最后就是因为《太阳的后裔》和宋仲基成为超高人气的宋宋CP，起出多次传出恋情都没有承认，不过后来却如愿成为真正的情侣，更是携手步入礼堂，虽然两年后就协议离婚，不过也都非常和平。

(封图来源：IG@kyo1122)

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