電影界實力派接班人！百變造型的演員朴正民，從跨性別者演到自閉症鋼琴天才！ 【有片】金世正開通全新官方SNS帳號！IG & Twitter & V LIVE & Youtube全都有~ 這三部的教大家自己的男人自己挑：《再婚皇后》《女皇的後宮們》《魔女新婚日記》 節目《深夜怪談會》正式編成，3月續聽鬼故事！

朴正民認為比起硬被出台詞，認識、融入角色講出來的話，更加的有溫度和深度～

韓國電影界有著許多的實力派演員，無論是百變的造型、演什麼像什麼的精湛演技，都常常讓人印象深刻，這幾年也有一位演員，雖然出道十年不算資深，但是與資深的前輩飆戲時，絲毫一點也不遜色，他就是「朴正民」



(圖片來源：電影《那才是我的世界》)

｜《那才是我的世界》

與資深演員尹汝貞和李炳憲一起共同主演的《那才是我的世界》中，演出一位有自閉症的鋼琴天才，朴正民為了更逼真的演出，連日常走路也都在練習不方便的樣子，而劇中高超的彈琴技巧，則是從零開始每天高壓練習半年，才能拍出這樣的畫面。



(圖片來源：電影《我的嘻哈我的家》)

｜《我的嘻哈我的家》

電影《我的嘻哈我的家》朴正民飾演一位跌到谷底的嘻哈歌手，為了更接觸嘻哈音樂，不只事先花了一年多的時間每天聽以外，還學習如何自創歌曲，自己寫的詞更容易唱出來，在反應上也能更加的自然、流暢～



(圖片來源：電影《老千：獨眼傑克》)

｜《老千：獨眼傑克》

與演員柳承範、李光洙、崔有華等人演出的電影《老千：獨眼傑克》，為了把角色職業賭徒的感覺揣摩的更到位，拍攝期間朴正民都會隨身攜帶著撲克牌，一邊練習上手一邊和演員對戲，讓畫面呈現的更有真實感！



(圖片來源：電影《魔鬼對決》)

｜《魔鬼對決》

上映前一直都對朴正民戲中身分相當保密的《魔鬼對決》，一出場就讓人驚豔，充滿魅力的女人裝扮，演出跨性別者Uie，舉手投足之間都相當的撫媚，除了裝扮非常出神如化外，劇中更是苦練泰文，精湛的演技也讓他獲得第40屆韓國影評人協會「最佳男配角」的榮譽！.

(封圖來源：電影《那才是我的世界》、《魔鬼對決》)

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