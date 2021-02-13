电影界实力派接班人！百变造型的演员朴正民，从跨性别者演到自闭症钢琴天才！ 【有片】金世正开通全新官方SNS帐号！IG & Twitter & V LIVE & Youtube全都有~ 这三部的教大家自己的男人自己挑：《再婚皇后》《女皇的后宫们》《魔女新婚日记》 节目《深夜怪谈会》正式编成，3月续听鬼故事！

朴正民认为比起硬被出台词，认识、融入角色讲出来的话，更加的有温度和深度～

韩国电影界有著许多的实力派演员，无论是百变的造型、演什么像什么的精湛演技，都常常让人印象深刻，这几年也有一位演员，虽然出道十年不算资深，但是与资深的前辈飙戏时，丝毫一点也不逊色，他就是「朴正民」



(图片来源：电影《那才是我的世界》)

｜《那才是我的世界》

与资深演员尹汝贞和李炳宪一起共同主演的《那才是我的世界》中，演出一位有自闭症的钢琴天才，朴正民为了更逼真的演出，连日常走路也都在练习不方便的样子，而剧中高超的弹琴技巧，则是从零开始每天高压练习半年，才能拍出这样的画面。



(图片来源：电影《我的嘻哈我的家》)

｜《我的嘻哈我的家》

电影《我的嘻哈我的家》朴正民饰演一位跌到谷底的嘻哈歌手，为了更接触嘻哈音乐，不只事先花了一年多的时间每天听以外，还学习如何自创歌曲，自己写的词更容易唱出来，在反应上也能更加的自然、流畅～



(图片来源：电影《老千：独眼杰克》)

｜《老千：独眼杰克》

与演员柳承范、李光洙、崔有华等人演出的电影《老千：独眼杰克》，为了把角色职业赌徒的感觉揣摩的更到位，拍摄期间朴正民都会随身携带著扑克牌，一边练习上手一边和演员对戏，让画面呈现的更有真实感！



(图片来源：电影《魔鬼对决》)

｜《魔鬼对决》

上映前一直都对朴正民戏中身分相当保密的《魔鬼对决》，一出场就让人惊艳，充满魅力的女人装扮，演出跨性别者Uie，举手投足之间都相当的抚媚，除了装扮非常出神如化外，剧中更是苦练泰文，精湛的演技也让他获得第40届韩国影评人协会「最佳男配角」的荣誉！.

(封图来源：电影《那才是我的世界》、《魔鬼对决》)

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