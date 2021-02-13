邁入中年時代！即將迎來40歲卻依然童顏的演員們，歲月都跑去哪了！（上） 【有片】金世正開通全新官方SNS帳號！IG & Twitter & V LIVE & Youtube全都有~ 這三部的教大家自己的男人自己挑：《再婚皇后》《女皇的後宮們》《魔女新婚日記》 節目《深夜怪談會》正式編成，3月續聽鬼故事！

大家怎麼彷彿都吃了防腐劑一樣，居然一點都不會變老呢T T

雖然大家常常都說「歲月如同一把殺豬刀」，容易在我們的外貌上留下痕跡，但是卻也有人保養得非常好，逆生長的模樣讓人懷疑為什麼都不會老，所以今天就整理出即將邁入不惑之年，卻看不出年紀的演員，以下都是使用韓國的年紀算法喔～



(圖片來源：hyunbin官網)

｜炫彬

1982年出生的炫彬，無論是劇中嚴肅的軍裝或是整潔的西裝，都遮掩不住他的帥氣與年紀，出道18年來只有越來越成熟的魅力，與孫藝真傳出戀情後，更是工作滿檔很快就能看到新作了。

｜孫藝真

同年出生的還有女友孫藝真，人都說談戀愛後會越變越美，怎麼反而覺得是越來越年輕了，雖然要邁入40歲了，卻一點也看不出來年紀，展現的美麗笑容依舊動人～

｜朱智勛

另外因為演出《與神同行》、《屍戰朝鮮》系列電影，再次受到超高人氣的男神演員朱智勛，帥氣的外表也沒有一點歲月的痕跡，今年也是一樣行程滿檔，新劇《智異山》加上新電影，讓人更期待他專屬的男性美！



(圖片來源：MBC《愛我的間諜》)

｜劉寅娜

甜美可人又充滿魅力的喔膩劉寅娜，不敢相信也要40歲了呢～今年也不管是新綜藝或是電視劇都行程滿檔的她，每次總是會展現最有元氣、活力的模樣，難怪看起來超級青春洋溢。

(封圖來源：IG@_jujihoon、hyunbin官網)

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