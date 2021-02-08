晟敏♥金思垠分享结婚过程！ 晟敏：「我当时在进行组合活动，所以必须配合日程决定结婚的日子」

6日，金思垠在自己的YouTube频道公开「这些可以说出来吗？夫妇Q&A 提问/回答」的影片，丈夫晟敏也一起出演。

晟敏在影片中提到：「因为我当时正在进行组合活动，所以必须配合日程去决定结婚的日子。於是我打开6个月的日程表，选了一些可以的日子，然后公司给我安排最好的一天。」金思垠也补充：「那天却时是很好的日子，不是下雪了，据说下雪天结婚的话，生活就会过得很好，我们不是过得很好嘛～」



（图源：YouTube@샨토끼_김사은 截图）

对於结婚准备过程，晟敏吐露说：「因爲要秘密进行，所以很辛苦。真的要通过007作战才能拍摄婚纱照，我们从进入现场就非常小心，还收到工作人员不会泄漏的保证书，才开始进行拍摄。」金思垠：「因为不能给他们造成损失，准备真正的007作战，还是被发现了，这部分很可惜。」



（图源：YouTube@샨토끼_김사은 截图）

影片最后，问到「如果重生还会结婚吗？」两人也决定闭著眼睛，最后都比出「O」的样子，再次炫耀他们的缘分。影片公开，也让不少网友表示：「原来是公司订的日子」、「除了好笑没有别的了」、「还敢来拿出来炫耀」、「还觉得巡演其他回国结婚很值得骄傲呢！那时候根本不管粉丝心情和对内情况」、「赶快从SJ出去吧...拜托了」等等。



（图源：YouTube@샨토끼_김사은 截图）

而晟敏、金思垠通过音乐剧《三剑客》结缘，日前金思垠出演《Miss Trot 2》时，晟敏也亲自登上舞台，之后他们也出演《妻子的味道》，公开夫妻生活。



（图源：TVCHOSUN 《Miss Trot 2》＆《妻子的味道》截图）

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