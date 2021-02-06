《月升之江》姜河那特別演出！志洙為愛犧牲能否成功守護平岡公主金所炫？

有「國民妹妹」之稱的金所炫火拍夥拍志洙以古裝劇《月升之江》強勢回歸！

曾傳出姜河那會擔任男主，最後卻落實出演「男主角父親」溫燮將軍，消息確定後，河那的粉絲們紛紛哭訴：「我們河那怎麼做志洙的爸爸了！！與金所炫演情侶不好嗎？」



《月升之江》（香港觀眾可到黃Viu煲劇平台觀看更多預告）是Viu 首套原創韓劇，亦是2021上半年最受矚目之作，劇集改編自著名小說，簡單來說就是平岡公主（金所炫 飾）和她的將軍溫達（志洙 飾）間的淒美愛情故事。這次金所炫和志洙再度合作，而且是志洙繼《月之戀人－步步驚心：麗》（香港觀眾可到黃Viu煲劇平台重溫）後再次挑戰古裝劇，更首度擔任男主角，令一眾劇迷都相當期待～





金所炫被喻為「古裝劇品質保證」，這次她一改柔弱可愛的形象，做一位曾接受軍訓，擁有著平岡公主和女殺手雙重身份的女主角，造型上顯現出強烈的對比。







志洙在上一部作品《當我最漂亮的時候》（香港觀眾可到黃Viu煲劇平台重溫）中，以純情痴心男的形象俘虜不少少女心，這次志洙不單止是古裝版純真專情男，更為了保命扮成傻子，不知會否吸引更多粉絲呢？







對金所炫痴心一片的人不是姜河那，而是飾演河那兒子的志洙，他為了愛人金所炫，願意放棄一切去協助對方，更甘願為金所炫犧牲自己的性命。







想知志洙最後能否成功保護金所炫，一同揭開敵方背後那個黑暗且危險的陰謀？香港觀眾可以按此到黃Viu煲劇平台觀看更多《月升之江》的其他預告，以及留意2月15首播日啦！

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞