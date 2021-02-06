《月升之江》姜河那特别演出！志洙为爱牺牲能否成功守护平冈公主金所炫？

有「国民妹妹」之称的金所炫火拍伙拍志洙以古装剧《月升之江》强势回归！

曾传出姜河那会担任男主，最后却落实出演「男主角父亲」温燮将军，消息确定后，河那的粉丝们纷纷哭诉：「我们河那怎么做志洙的爸爸了！！与金所炫演情侣不好吗？」



《月升之江》（香港观众可到黄Viu煲剧平台观看更多预告）是Viu 首套原创韩剧，亦是2021上半年最受瞩目之作，剧集改编自著名小说，简单来说就是平冈公主（金所炫 饰）和她的将军温达（志洙 饰）间的凄美爱情故事。这次金所炫和志洙再度合作，而且是志洙继《月之恋人－步步惊心：丽》（香港观众可到黄Viu煲剧平台重温）后再次挑战古装剧，更首度担任男主角，令一众剧迷都相当期待～





金所炫被喻为「古装剧品质保证」，这次她一改柔弱可爱的形象，做一位曾接受军训，拥有著平冈公主和女杀手双重身份的女主角，造型上显现出强烈的对比。







志洙在上一部作品《当我最漂亮的时候》（香港观众可到黄Viu煲剧平台重温）中，以纯情痴心男的形象俘虏不少少女心，这次志洙不单止是古装版纯真专情男，更为了保命扮成傻子，不知会否吸引更多粉丝呢？







对金所炫痴心一片的人不是姜河那，而是饰演河那儿子的志洙，他为了爱人金所炫，愿意放弃一切去协助对方，更甘愿为金所炫牺牲自己的性命。







想知志洙最后能否成功保护金所炫，一同揭开敌方背后那个黑暗且危险的阴谋？香港观众可以按此到黄Viu煲剧平台观看更多《月升之江》的其他预告，以及留意2月15首播日啦！

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