2021年OCN要發力了：不僅李瑞鎮的《Times》本月要開播了，還有《驅魔麵館》第2季、《Voice》第4季！

韓劇圈內有這樣一句話，「OCN出品，必是精品」，可見觀眾們對OCN推出的電視劇是多麼的認可。

不同於一般的韓國電視台，OCN偏愛刑偵懸疑劇，搭配魔幻、恐怖等元素，融入批判社會的話題或真實故事，打造出了一系列經典爆劇，比如《Voice》、《隧道》、《神的測驗》、《救救我》，還有最近的《驅魔麵館》，每一部都吸引了大批的忠實觀眾。



▲OCN《神的測驗》



▲OCN《隧道》

2021年的OCN還將持續發力，繼續為觀眾們呈獻更多的好作品。 剛剛殺青的《驅魔麵館》已經敲定第2季，4大驅魔主力趙炳圭、劉俊相、廉惠蘭和金世正正在積極洽談中，雖然開拍和定檔時間尚未決定，不過觀眾們可以期待起來了！



▲OCN《驅魔麵館》

除此之外本月20日即將開播的《Times》也非常值得一看，由李瑞鎮、李周映、 金永哲攜手主演，是一部通過時間錯位，講述女主徐正仁（李周映飾）通過電話聯繫到生活在5年前的記者李鎮宇（李瑞鎮飾），一同阻止女主父親徐基泰（金永哲飾）總統的死亡，面對危險真相的政治懸疑劇。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！



▲OCN《Times》

《Voice》系列可以說是OCN最受歡迎的季播劇了，李荷娜作為絕對女主角，連續四季一直擔任女主，而最新一任男主則換成了型男宋承憲，地點也變成了濟州島，預計上半年就能播出。



▲OCN《Voice》

《驅魔麵館》的火爆也讓OCN看到了市場，已經確定將要改編另一部奇幻驅魔漫畫《Island》，金南佶、徐睿知、任時完接到片約邀請，很有可能這三位演技派要合體亮相。



▲SBS《熱血司祭》、 tvN《雖然是精神病但沒關係》、OCN《他人即地獄》

「圖：《驅魔麵館》、《Voice》、《Times》、《隧道》、《熱血司祭》、《雖然是精神病但沒關係》、《他人即地獄》官方劇照」

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