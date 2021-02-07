韓國學校推廣改良韓服校服，似乎沒有原來的好看了，但實用舒適性更強

說起校服的話，想必每個人都穿過吧，校服也是上學時期每個人的標配，而韓國和日本的校服可以說是集萬千羨慕與一身，每次提起最美校服，別國的學生們只能都要稱讚一番。

韓國校服幾乎都是西服式樣，上半身是襯衫、西裝款上衣，有時候還會搭配一件小馬甲或針織衫，下半身則男生是長褲，女生是半裙，還配有領帶、蝴蝶結等配飾，總體是帥帥的、清純可愛的氣息。 因為韓國校服講究剪裁，因此很多式樣都是貼合腰線，更顯出學生們的身材。



不過近幾年隨著韓國傳統文化宣傳的深入，政府也開始致力於推進「韓服校服普及」事業，在韓國全國挑選了16所中學和高中為試點，啟用傳統韓服改良后的新校服。 韓服校服分為冬裝、夏裝、生活服。 女生校服可以在裙子、連衣裙、褲子中選擇自己喜歡的款式。 為了不讓學生在活動時感到不便，下裝的長度和上衣整體上都做得很寬裕。 同時，考慮到校服每天要穿和洗滌等特性，使用了具有耐久性的功能性面料。



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