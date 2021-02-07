韩国学校推广改良韩服校服，似乎没有原来的好看了，但实用舒适性更强

说起校服的话，想必每个人都穿过吧，校服也是上学时期每个人的标配，而韩国和日本的校服可以说是集万千羡慕与一身，每次提起最美校服，别国的学生们只能都要称赞一番。

韩国校服几乎都是西服式样，上半身是衬衫、西装款上衣，有时候还会搭配一件小马甲或针织衫，下半身则男生是长裤，女生是半裙，还配有领带、蝴蝶结等配饰，总体是帅帅的、清纯可爱的气息。 因为韩国校服讲究剪裁，因此很多式样都是贴合腰线，更显出学生们的身材。



不过近几年随著韩国传统文化宣传的深入，政府也开始致力於推进「韩服校服普及」事业，在韩国全国挑选了16所中学和高中为试点，启用传统韩服改良后的新校服。 韩服校服分为冬装、夏装、生活服。 女生校服可以在裙子、连衣裙、裤子中选择自己喜欢的款式。 为了不让学生在活动时感到不便，下装的长度和上衣整体上都做得很宽裕。 同时，考虑到校服每天要穿和洗涤等特性，使用了具有耐久性的功能性面料。



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