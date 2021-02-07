《The Penthouse》尹鐘焄上《我家的熊孩子》形容被金素妍打「肛門都快開了的感覺」

繼「朱丹泰」嚴基俊後，「河博士」尹鐘焄也來啦～！

《我家的熊孩子》今晚將播出的EP.228，邀請到《The Penthouse》「河尹哲博士」尹鐘焄擔任特別MC，尹鐘焄老實的談話引發現場大笑。

尹鐘焄和金素妍在《The Penthouse》裡扮演一對怨偶，尹鐘焄幾次被金素妍大力賞巴掌的畫面也成為全劇名場面，他前陣子上節目《屋塔房的問題兒童們》（EP.112）就說過和金素妍對戲時，覺得她纖細的身體散發可怕的氣場，宛如要「殺了他一樣」。



這次上《我家的熊孩子》，伯母們好奇金素妍是否真打尹鐘焄，尹鐘焄又語出驚人：「打到肛門都快開了的感覺。」此一形容讓眾人感到可怕又覺得搞笑。



尹鐘焄還會爆出什麼《The Penthouse》幕後不為人知的事呢？敬請收看今晚9點05分播出的SBS《我家的熊孩子》。

▼《我家的熊孩子》預告



最後還是要替金素妍平反一下，尹鐘焄雖然在《屋塔房的問題兒童們》說金素妍打他像是要殺了他，但補充說明金素妍本人很親切、喊卡之後會連忙關心他，飾演聲樂老師「馬斗基」的河道權也相當贊同，更說她是自己看過最善良的女演員。



▼《屋塔房的問題兒童們》片段



（圖：SBS《我家的熊孩子》截圖、KBS《屋塔房的問題兒童們》截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞