《The Penthouse》收視再創新高！追得超投入的金希澈分享追劇心得，還玩了相似角色測驗 XD

由柳真、金素妍、李智雅、嚴基俊、尹鐘焄、申恩慶、奉太奎、尹周熙主演的《The Penthouse》，昨日（11月30日）播出第10集收視再創新高，全國收視率達到16.9%、以首都圈爲18.8%，真的非常厲害啊！

在沈秀蓮（李智雅 飾）的吳允熙（柳真 飾）幫助住進Hera Palace，而千書真（金素妍 飾）更想盡辦法要趕走她。（香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！）

河允徹（尹鐘焄 飾）與吳允熙見面，擁抱時被千書真看到（是允熙叫來的），後來她去了朱丹泰（嚴基俊 飾）的別墅，河允徹跟了過去，發現老婆出軌朱丹泰，結果...一聲巨響。又要等今晚播出，才知道劇情是怎樣呢！



正在追劇的金希澈，都會在IG限時動態分享追劇心得，今日也分享了最新一集的心得：「叫浩東（호동，與姜鎬童同音）的人，沒有背叛過我們啊」



「呀～又這樣上當了嗎？啊 璐娜真的沒有自尊心？」



「各位～是惡棍、惡魔啊！雖然長得帥但是很壞的朱碩勳，我看著時也覺得『哇～長得真帥』，但別忘了是個大壞蛋，雖然臉和聲音真的很好...但請不要忘記是個大壞蛋。朱碩勳好像有悲傷的故事，雖然是壞人但還是會偏袒他們。所以我不看劇了，因為太投入了，有趣的Penthouse，再見～」



雖然說不追了，但...還試玩了測驗與我相似的《The Penthouse》角色！結果出來的是沈秀蓮，也讓他寫下：「出來了沈秀蓮，幸好正常人出來了...不愧是和平主義者金希澈。」



而《The Penthouse》總共有三季，第一季（有21集）日前已經完成拍攝，接下來將開始準備拍攝第二季。

（圖：VIU、IG@kimheenim）

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