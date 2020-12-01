Wonder Girls惠林自曝「來JYP第一天就哭了，因為看到TWICE的志效」

看來惠林當練習生的時期壓力也好大啊！

上月29日播出的KBS 1TV青少年節目《On Dream School》請來Wonder Girls成員惠林擔任嘉賓導師，惠林在節目中同考生們分享了自己的經歷。



惠林回憶自己人生的第一個選擇：「小時候很喜歡唱歌跳舞，放學後比起寫功課更喜歡對著鏡子唱跳，夢想就是女團。當時聽聞JYP來香港試鏡就去嘗試了。雖然要離開親人朋友一個去韓國，但因為實在太想當歌手，所以終於還是做到了。」

然而惠林的韓國生活並不是一開始就順利，甚至第一天就令她流下眼淚！



惠林接著說：「在香港的時候我以為自己最漂亮、跳舞最好，去到練習室之後發現全都比我漂亮、比我跳得好。當時TWICE志效也在，比我眼睛更大、更漂亮。自己就像井底之蛙來到地面。」



後來惠林經過努力終於作為Wonder Girls成員出道，更深感充實自我的重要性：「覺得自己只有華麗的外包裝、內里卻是空的，所以想要成為基礎紮實的人，把擅長的事做到更好。」

最後惠林表示「成就感是最大的原動力，為了做想做的事，一定要好好使用學習這個原動力。」真的是很棒的分享啊！



（圖源：KBS《On Dream School》，JYP，IG@WG_LIM）

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