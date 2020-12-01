《女神降臨》預告：車銀優VS黃仁燁一觸即發的危機

《女神降臨》即將於12月9日在tvN首播，內容描述一位對於外表相當自卑但是透過化妝而成為女神的朱靜（文佳煐飾），與美貌男孩卻有著傷痛的修豪（車銀優飾）相遇後，透過共享比次的秘密而成長並恢復自信的愛情喜劇。改編自人氣超高同名網漫原著作品。

香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！



劇中車銀優飾演一位擁有自私基因的冷美男李修豪，而黃仁燁則是擁有婉美運動神經的野性美男韓書俊，兩人被稱為新春高中的兩個塔尖，兩人都擁有完美的外型各有特色，展現屬於各自的魅力。今日所公開的最新劇照中，車銀優與黃仁燁對峙的場面引發關注，車銀優用眼神盯著騎摩托車來上學的男學生，看見摘下了安全帽的黃仁燁，現場充滿了一觸即發的緊張感。



兩人的表情針鋒相對，氣氛瞬間凝結，黃仁燁的眼神與表情中透露著對車銀優的憤怒感，表現出模範生氣息的車銀優與充滿反骨氣息的黃仁燁，光看外型就讓人覺得這兩位男生的個性是截然不同的類型，這兩人到底為何對立？引發觀眾們的好奇心。



這場戲也是車銀優與黃仁燁首度的對峙戲碼，聽說在正式開拍前兩人還有說有笑的，不過一進入拍攝兩個人的眼神與表情都瞬間變得憤怒，引發現場的緊張感。《女神降臨》將於12月9日晚間10點30分首播。





照片：tvN＆黃Viu煲劇平台

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞