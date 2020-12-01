《The Penthouse》收视再创新高！追得超投入的金希澈分享追剧心得，还玩了相似角色测验 XD

由柳真、金素妍、李智雅、严基俊、尹钟焄、申恩庆、奉太奎、尹周熙主演的《The Penthouse》，昨日（11月30日）播出第10集收视再创新高，全国收视率达到16.9%、以首都圈爲18.8%，真的非常厉害啊！

在沈秀莲（李智雅 饰）的吴允熙（柳真 饰）帮助住进Hera Palace，而千书真（金素妍 饰）更想尽办法要赶走她。（香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！）

河允彻（尹钟焄 饰）与吴允熙见面，拥抱时被千书真看到（是允熙叫来的），后来她去了朱丹泰（严基俊 饰）的别墅，河允彻跟了过去，发现老婆出轨朱丹泰，结果...一声巨响。又要等今晚播出，才知道剧情是怎样呢！



正在追剧的金希澈，都会在IG限时动态分享追剧心得，今日也分享了最新一集的心得：「叫浩东（호동，与姜镐童同音）的人，没有背叛过我们啊」



「呀～又这样上当了吗？啊 璐娜真的没有自尊心？」



「各位～是恶棍、恶魔啊！虽然长得帅但是很坏的朱硕勋，我看著时也觉得『哇～长得真帅』，但别忘了是个大坏蛋，虽然脸和声音真的很好...但请不要忘记是个大坏蛋。朱硕勋好像有悲伤的故事，虽然是坏人但还是会偏袒他们。所以我不看剧了，因为太投入了，有趣的Penthouse，再见～」



虽然说不追了，但...还试玩了测验与我相似的《The Penthouse》角色！结果出来的是沈秀莲，也让他写下：「出来了沈秀莲，幸好正常人出来了...不愧是和平主义者金希澈。」



而《The Penthouse》总共有三季，第一季（有21集）日前已经完成拍摄，接下来将开始准备拍摄第二季。

（图：VIU、IG@kimheenim）

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