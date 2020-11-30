《新西遊記8》哥哥舉一個例子...就會返十五的弟弟們！還讓羅PD、製作組各種困惑

27日播出的《新西遊記8》，大家有看了嗎？這集真的從頭到尾都是笑點啊！

晚上結束拍攝後，曹圭賢去洗澡，在一旁很無聊的殷志源：「圭賢啊～有人找你。」曹圭賢：「找我？可是我都脫光了啊！」殷志源：「不去你會吃虧的，快點看訊息！」之後還聯手P.O、李壽根，假裝是要做任務，還一直製造聲音。



5分鐘後曹圭賢就從浴室出來，連隔壁浴室的宋旻浩都被騙到...也出來了。曹圭賢還傳訊息給羅PD：「？？」羅PD也疑惑回覆：「？？？」還衝出去跟製作組確認是不是有任務，製作組當然也很疑惑。



結果喊著不好玩的宋旻浩，馬上跑去隔壁大喊：「任務開始了！」姜鎬童：「什麼？」P.O：「一起來騙他吧！全部穿著衣服跑出去。」看到弟弟們著急的跑出去，姜鎬童也很緊張，賣力地跟著跑出去，才發現什麼都沒有。即使沒有任務，成員們也是自己玩得很開心 XD



因為起床任務是隔天製作組才通知，殷志源打算用桌子卡住門，結果被宋旻浩發現，也還通知了曺圭賢和P.O，即使被發現計畫，但殷志源還是照做啊（笑）！隔天宋旻浩發現門被卡住，從窗戶逃出後，又把桌子移到殷志源房間門口 XD （結果最後因為手機設置，殷志源根本沒收到任務）



而起床任務最好笑的就是曹圭賢穿上鹿尾菜衣服，還很好的藏起來，殷志源把P.O要給他洗臉的水倒掉後：「哦！那是什麼？不是壽根哥啊！趕緊脫掉！是圭賢啊～趕緊脫掉。」姜鎬童：「哦～我看過那一團的。」



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