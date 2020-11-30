《新西游记8》哥哥举一个例子...就会返十五的弟弟们！还让罗PD、制作组各种困惑

27日播出的《新西游记8》，大家有看了吗？这集真的从头到尾都是笑点啊！

晚上结束拍摄后，曹圭贤去洗澡，在一旁很无聊的殷志源：「圭贤啊～有人找你。」曹圭贤：「找我？可是我都脱光了啊！」殷志源：「不去你会吃亏的，快点看讯息！」之后还联手P.O、李寿根，假装是要做任务，还一直制造声音。



5分钟后曹圭贤就从浴室出来，连隔壁浴室的宋旻浩都被骗到...也出来了。曹圭贤还传讯息给罗PD：「？？」罗PD也疑惑回覆：「？？？」还冲出去跟制作组确认是不是有任务，制作组当然也很疑惑。



结果喊著不好玩的宋旻浩，马上跑去隔壁大喊：「任务开始了！」姜镐童：「什么？」P.O：「一起来骗他吧！全部穿著衣服跑出去。」看到弟弟们著急的跑出去，姜镐童也很紧张，卖力地跟著跑出去，才发现什么都没有。即使没有任务，成员们也是自己玩得很开心 XD



因为起床任务是隔天制作组才通知，殷志源打算用桌子卡住门，结果被宋旻浩发现，也还通知了曺圭贤和P.O，即使被发现计画，但殷志源还是照做啊（笑）！隔天宋旻浩发现门被卡住，从窗户逃出后，又把桌子移到殷志源房间门口 XD （结果最后因为手机设置，殷志源根本没收到任务）



而起床任务最好笑的就是曹圭贤穿上鹿尾菜衣服，还很好的藏起来，殷志源把P.O要给他洗脸的水倒掉后：「哦！那是什么？不是寿根哥啊！赶紧脱掉！是圭贤啊～赶紧脱掉。」姜镐童：「哦～我看过那一团的。」



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