安宰賢去哪了？IG顯示正於國外度假、每幾天就更新旅遊照片，氣色明顯好了不少！粉絲忍不住留言敲碗回歸～

好久不見的安宰賢多了種輕鬆的氛圍～

好久不見的安宰賢最近暫時沒有演藝行程，正在國外享受假期中，處在度假狀態的他，更勤於在IG和粉絲分享生活了。而因為狀態一別以往，似乎又變得更好更健康，耀眼的外貌再度吸引不少關注。



從和具惠善的離婚風波後，安宰賢停止所有活動，當時主演的韓劇《有瑕疵的人們》受到影響，也退出綜藝節目《新西遊記》。隔了2年在《新西遊記》推出「Spring Camp春季露營」特輯時，驚喜現身回歸，讓成員都欣喜感動極了。因為經歷不少風雨，也吐露要上節目前緊張焦慮的心情，大家聽了都有點難過。



兩年前前妻具惠善在個人IG上不實指控安宰賢婚內外遇、和女星搞曖昧，甚至對她言語羞辱，重重打擊安宰賢的良好形象，讓他從愛妻人夫變成渣男，看似幸福的婚姻化為烏有。後來經過D社挖出真相、曝光兩人對話紀錄後，發現女方說詞有誤，才翻轉一切，讓大家對安宰賢的處境及那陣子的遭遇感到心疼萬分。而具惠善因此事導致演藝事業重挫，似乎已轉往藝術界發展，最近還辦了畫展。



目前正享受度假的他每隔幾天就會放上照片，更新旅遊記事。在陽光下沐浴、漫步於異國街頭，看起來度過了難得的輕鬆悠閒時光，希望他在這段時間能好好治癒、重新獲得能量，因為貼文下方已經有粉絲們忍不住留言，期待他回歸戲劇跟綜藝了！



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