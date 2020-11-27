《Sing Again》這位參賽者一開口...就讓評審團超驚訝！原來是《Sky Castle》OST《We All Lie》的原唱！

JTBC《Sing Again》是《Sugar Man》製作團隊的新節目，幫助真正需要「再來一次」機會的歌手們，重新站在大眾面前的選秀節目。由李昇基擔任主持人，評審團有柳熙烈、李仙姬、全仁權、金伊娜、曹圭賢、宣美、李海莉、宋旻浩。

23日播出第2集，收視馬上飆至5.4%，不知道大家有沒有看這節目了呢？



節目中，並不會公布參賽者的名字，都是用他們自己抽的號碼來代替。這兩集進行第一輪分組生存賽，組別有：民間高手、選秀最強組、Sugar Man、真無名、OST、獨當一面等，評審團如果想聽他們下一輪表演，就可以按鈕，獲得6個以上就可以晉級下一輪。



而OST組來了多位演唱過大熱OST的人，包含演唱《Sky Castle》OST《We All Lie》的河珍，前奏一出來評審團都露出驚訝的表情。



演唱完，主持人李昇基：「我還以爲這是外國人唱的呢！」李仙姬：「這部劇播出還是不久前的事，我確信你可以一直展開舞台，所以我按了。」柳熙烈：「其實我沒有看過這部劇，但是我知道這首歌，到處都能聽到這首歌。」



河珍表示：「有進行過活動，但有種說法...歌曲把歌手給淹沒了。」柳熙烈也對她說：「是因為歌唱實力很好，才能演唱這首歌，期待你下一輪的舞台。」而這個影片在NAVER TV點擊也已經突破30萬。



（圖：JTBC《Sing Again》）

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