演技實力受到肯定！不是Krystal而是演員鄭秀晶出道以來演出的作品～

從《機智牢房生活》、《Player》、《Search》到最近的電影《悲喜交加》，秀晶都展現出他多元的外貌和演技！

今年10月剛從前東家SM離開，轉簽給H&娛樂，並且也把事業重心轉移到演員的身分，還接演了第一部主演的電影作品，跳脫以前偶像的印象，鄭秀晶希望透過演技讓更多人知道自己，而過往有演出過哪些作品，今天一次整理給你。

雖然《繼承者們》並非秀晶眼的第一齣電視劇，但卻是讓她演員身分被記住的一部電視劇，雖然外表看起來很高冷，實際內心卻非常的脆弱，反差的形象深植人心～

而第一部擔任女主角的電視劇就是與前輩RAIN《對我而言可愛的她》，當初拍攝的時候，他就曾表示自己說韓文的時候，常常被說能夠聽到英語的口音，所以為此還特地練習發音，為了消化角色，做出很多努力。

後來更是在《機智牢房生活》中，展現出與平時不同的形象，穩定又有深度的演技，獲得許多觀眾的好評，還果斷的改變髮型，給人煥然一新的感覺～

而剛播完的電視劇《Search》，更是挑戰新的造型，化身成軍人帥氣的模樣，並且準備作品的時候，還特地採訪過真實的軍人，學習武打動作，就是為了看起來更入戲。

接下來則是電影的處女作《悲喜交加》，這次更是犧牲形象增胖變成孕婦，尋找親生爸爸而孩子爸爸的故事，也讓人更加期待這次會帶來什麼樣的演出，也繼續為秀晶的演員之路加油！

(圖片或影片來源：IG@vousmevoyez、SBS、tvN、OCN、《悲喜交加》)

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