JTBC 2021年新劇：曹承佑、朴信惠、呂珍九、丁海寅等人都將回歸，超華麗陣容令人期待！

JTBC今年推出大熱劇《梨泰院Class》、《夫妻的世界》，討論度很高的《雙甲路邊攤》、《回到18歲》。接下來2021年的新劇也讓人期待，一起來看看已經確定陣容啦！

＊路雲、元真兒主演《前輩那支口紅不要塗》，預計1月中首播



這部改編同名網路小說，講述長相帥氣、性感、真摯的直進男後輩，與無視年下男的女前輩兩人之間的浪漫愛情故事。日前的海報，是兩人站在大馬路上忘情擁吻，透露出本劇的浪漫氛圍。



＊曹承佑、朴信惠主演《Sisyphus: the mythy》，預計2～3月首播



講述我們這個世界上隱藏著真實身份的「天才科學家」和爲了尋找他而歷經遙遠危險之路的「救援者」之間的奇幻懸疑電視劇。兩人在2006年曾一起出演過《蜥蜴》，再次合作也讓人期待！



＊申河均、呂珍九主演《怪物》：預計上半年播出



講述為了抓住連鎖殺人犯而打破法律與原則的兩個男人的故事。劇中不斷在發問：「怪物是誰？是你嗎？還是我？ 還是我們？ 」細緻地追蹤刻畫人類隱藏在事件背後的多面性。



＊庭沼珉、金知碩主演《月刊家》：預計上半年播出



講述買（buy）了房的男人和住（live）在這個房裡的女人真摯的買房羅曼史（韓文中的「買」與「住」同音）。製作組透露：「希望傳達給大家高度共鳴以及溫暖的安慰，以及探討對於「家」這樣的空間大家的價值觀是什麼。」



＊池珍熙、金賢珠主演《Undercover》：預計上半年播出



改編自英國BBC同名影集，講述人權律師崔妍秀（金賢珠 飾）空降當上「高層公職人員犯罪調查處」首位女性處長，和長期隱瞞真實身分擔任國家安全企劃部特務的丈夫，兩人共同對抗掌控國家的巨大勢力、努力追求真相的故事。這也是他們第三次搭擋呢！



＊金香起、崔丹尼爾、吳允兒主演《飛吧蝴蝶》：預計上半年播出



以美容室為背景，故事圍繞著讓顧客變成蝴蝶般耀眼的髮型設計師和實習生，欲傳達「愛『我』的人」和「從現在開始努力愛『自己』的人」的故事。



＊丁海寅、Jisoo、張勝祖、尹世雅、金惠奫、鄭釉珍主演《雪滴花》：預計年內播出



以1987年首爾爲背景展開，講述某一天突然渾身是血地闖入女宿舍的名門大學生「秀浩」與在監視危機中將他隱藏並治療的女大學生之間，逆時代的愛情故事。



＊高賢廷、申賢彬主演《像你的人》：預計上半年播出



忠於自己的慾望的一個女子與因為與她相遇而失去原本自己生活的另一位女子的故事。從劇情中發展出的癡情與背叛，墮落與復仇的電視劇。





（圖：JTBC、藝人所屬社）

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