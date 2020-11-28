演技实力受到肯定！不是Krystal而是演员郑秀晶出道以来演出的作品～

从《机智牢房生活》、《Player》、《Search》到最近的电影《悲喜交加》，秀晶都展现出他多元的外貌和演技！

今年10月刚从前东家SM离开，转签给H&娱乐，并且也把事业重心转移到演员的身分，还接演了第一部主演的电影作品，跳脱以前偶像的印象，郑秀晶希望透过演技让更多人知道自己，而过往有演出过哪些作品，今天一次整理给你。

虽然《继承者们》并非秀晶眼的第一出电视剧，但却是让她演员身分被记住的一部电视剧，虽然外表看起来很高冷，实际内心却非常的脆弱，反差的形象深植人心～

而第一部担任女主角的电视剧就是与前辈RAIN《对我而言可爱的她》，当初拍摄的时候，他就曾表示自己说韩文的时候，常常被说能够听到英语的口音，所以为此还特地练习发音，为了消化角色，做出很多努力。

后来更是在《机智牢房生活》中，展现出与平时不同的形象，稳定又有深度的演技，获得许多观众的好评，还果断的改变发型，给人焕然一新的感觉～

而刚播完的电视剧《Search》，更是挑战新的造型，化身成军人帅气的模样，并且准备作品的时候，还特地采访过真实的军人，学习武打动作，就是为了看起来更入戏。

接下来则是电影的处女作《悲喜交加》，这次更是牺牲形象增胖变成孕妇，寻找亲生爸爸而孩子爸爸的故事，也让人更加期待这次会带来什么样的演出，也继续为秀晶的演员之路加油！

(图片或影片来源：IG@vousmevoyez、SBS、tvN、OCN、《悲喜交加》)

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